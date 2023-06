Die Gesellschaft in China schrumpft rapide - die negative Demografie des Landes hat Folgen für die Wirtschaft im Reich der Mitte in den nächsten Jahren! China und die negative Demografie Die Zahl der Eheschließungen in China ist im Jahr 2022 auf den niedrigsten Stand seit fast 40 Jahren gesunken. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...