Bückeburg (ots) -Am 17. Juni 2023 lädt die Truppe deutschlandweit an zehn Standorten zum Tag der Bundeswehr unter dem Motto "Wir sind da" ein. Der Tag der Bundeswehr ist eine seit 2015 jährlich wiederkehrende Großveranstaltung, die Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, auch einmal hinter die Kasernenzäune der Streitkräfte zu schauen.In diesem Jahr wird der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, das niedersächsische Bückeburg besuchen. Dort findet an diesem Tag die einzige militärische Luftfahrtveranstaltung statt. Der Kommandeur des Kommandos Hubschrauber, Brigadegeneral Dr. Volker Bauersachs, wird ab 10 Uhr den Minister, zusammen mit dem Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen, Stephan Weil, begrüßen.Neben dem Standort Bückeburg wird der Tag der Bundeswehr an folgenden Standorten veranstaltet: Brandenburg an der Havel, Bruchsal, Kaufbeuren, Kümmersbruck, München, Murnau, Oldenburg, Veitshöchheim und Wilhelmshaven.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Besuch des Ministers zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Mittwoch, den 14. Juni 2023, 14 Uhr, mit beiliegendem Formular.Pressekontakt:Pressestelle Tag der Bundeswehr BückeburgTelefon: +49 (0) 5722 / 94 1085E-Mail: kdohubschrpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/5531304