Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen setzt sich das lebhafte Marktgeschehen fort, so die Analysten der Helaba.Alleine zum Wochenauftakt seien die Orderbücher für sechs Senior Unsecured Transaktionen im EUR Benchmark Format geöffnet worden, die zusammen auf ein Volumen von 5,35 Mrd. EUR gekommen seien. Im Wochenverlauf habe sich das Emissionsvolumen trotz des Feiertags am Donnerstag auf 7,95 Mrd. EUR summiert. Dem habe ein kumuliertes Investoreninteresse von 14,9 Mrd. EUR gegenübergestanden. Von den elf Emissionen hätten sich sechs auf Preferred Rang befunden. Bei immerhin vier Transaktionen habe es sich um grüne Anleihen gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...