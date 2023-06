London (www.fondscheck.de) - AllianceBernstein (AB) ernennt Thiemo Volkholz zum neuen Head of Retail für Deutschland und Österreich, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Peter Leffler übernimmt eine neue Rolle als Head of Switzerland, Retail. Beide berichten an Honor Solomon, Head of EMEA Retail Client Group. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...