Die laufende Woche steht ganz im Zeichen der Notenbanken. In den USA, der Eurozone, China und Japan werden in den kommenden Tagen Zinsentscheidungen getroffen. Die Erwartungen an die Währungshüter fallen dabei unterschiedlich aus.12. Juni 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die europäischen Börsen präsentieren sich zum Start der neuen Woche in einer freundlichen Verfassung. Am Montagmittag liegt der DAX bei 16.070 Punkten mit 0,7 Prozent im Plus. Im Tageshoch lag der Index sogar fast 60 Punkte höher. ...

