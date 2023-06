Die geplante Übernahme der va-Q-tec AG durch die Fahrenheit AcquiCo GmbH hat eine weitere Hürde überspringen können: Das Bundeskartellamt habe heute die fusionskontrollrechtliche Freigabe für den Vollzug des am 16. Januar 2023 veröffentlichten öffentlichen Übernahmeangebots erteilt, meldet das Unternehmen aus Würzburg am Montag. Ganz am Ziel ist man ...

