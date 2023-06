Noch herrscht Richtungslosigkeit am Silbermarkt. Doch viele Aktien sind interessant für all jene, die gerne antizyklisch investieren. Bei GR Silver Mining sehen die Analysten von Beacon Research das Potenzial zum Versiebenfacher!

GR Silver Mining kann Ressource fast verdoppeln!

Anfang Mai veröffentlichte GR Silver Mining (0,09 CAD | 0,06 Euro; CA36258E1025) seine neue Ressource. Das kanadische Unternehmen mit Assets in Mexiko steigerte dabei die Ressource auf rund 134 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich 85 Mio. Unzen Silberäquivalet in der Kategorie "indicated" (angedeutete Mineralressource) und 49 Mio. Unzen in der Kategorie "inferred" (vermuteten Mineralressource). Die Aktie goutierte dies aber nur mit kurzzeitigen Kursgewinnen. Der niedrige Silberpreis war hier sicherlich ausschlaggebend.

Analysten sehen Chancen auf einen Versiebenfacher!

Doch für antizyklisch orientierte Investoren sind solche Marktlagen eine Gelegenheit zum Einstieg. Insbesondere dann, wenn auch Analysten das Potenzial einer Aktie sehen. Die Marktbeobachter von Beacon Securities sehen eben jenes Potenzial bei GR Silver Mining. Analyst MIchael Curran ...

