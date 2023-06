Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) den Leitzins erstmals seit Anfang 2022 unverändert lassen wird, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Allerdings würden die Experten damit rechnen, dass der neue Median des Dot Plots eine zusätzliche Anhebung um 25 Basispunkte im Jahr 2023 anzeigen werde. Die Federal Reserve (FED) werde ihre neue Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (Summary of Economic Projections, SEP) aktualisieren und wahrscheinlich ein höheres Wachstum und eine niedrigere Arbeitslosenquote für Ende 2023 im Vergleich zu ihren März-Projektionen angeben. ...

