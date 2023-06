Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der ruhigen Vorwoche stehen in den kommenden Tagen zahlreiche zentrale Ereignisse auf der Agenda, so die Analysten der DekaBank.Nach den überraschenden Zinserhöhungen der Australischen und der Kanadischen Zentralbank seien die Risikoprämien für eine restriktivere FED gestiegen. Im Zuge dessen seien auch die Bund-Renditen über alle Laufzeiten etwas nach oben gegangen. Die US-Verbraucherpreise für Mai sollten selbst im Fall einer moderaten Aufwärtsüberraschung nichts mehr an der Pause im FED-Leitzinserhöhungszyklus ändern. Aus Sicht der Analysten sollte es sogar das Ende dieses Zyklus sein, auch wenn sie eine hawkishe Kommunikation von Powell erwarten würden. (12.06.2023/alc/a/a) ...

