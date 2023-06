Wien (www.fondscheck.de) - In einem Zeitungsartikel haben mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen Crispin Odey erhoben, so die Experten von "FONDS professionell".Die britische Fondsgesellschaft Odey Asset Management wolle die Verbindungen zu ihrem Gründer und Haupteigner Crispin Odey kappen. Dies habe die Investmentboutique mitgeteilt. Hintergrund seien Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Starmanager. 13 Frauen, darunter ehemalige Angestellte, hätten in einem vergangene Woche in der Wirtschaftszeitung "Financial Times" erschienenen Artikel angegeben, Odey habe sie belästigt oder missbraucht. Die Vorfälle sollten sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt haben. ...

