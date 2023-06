Ford hat sein "Electric Vehicle Center" in Köln eröffnet. Das Ford-Werk in Köln-Niehl wurde mit Investitionen von zwei Milliarden US-Dollar für die Produktion von Elektroautos umgebaut. Die jährliche Produktionskapazität liegt künftig bei 250.000 Elektroautos. Der US-Autobauer wird in Köln ab diesem Jahr den rein elektrischen Ford Explorer sowie ab 2024 ein zweites Elektromodell auf Basis der MEB-Plattform ...

