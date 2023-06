Der chinesische Hersteller BYD bringt fünf Elektroautos auf den Markt in Frankreich. Für den Verkauf hat sich BYD mit vier großen Händlernetzwerken zusammengetan - und das sei erst der Anfang. Bereits in diesem Monat sollen die BYD-Händler mit den ersten Fahrzeugen beliefert werden. Kurz darauf soll der Verkauf beginnen. BYD will mit den Partnern noch in diesem Jahr landesweit 15 bis 20 Verkaufsstandorte ...

