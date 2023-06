Private Equity ist eine börsenunabhängige Form der Eigenkapitalfinanzierung, die bei Investoren und Unternehmen gleichermaßen an Bedeutung gewinnt. Die Beteiligungsformen für Kapitalanleger sind hierbei so vielfältig wie die kapitalsuchenden Unternehmen selber. Von Direktinvestitionen in Einzelfirmen über Fondsbeteiligungen bis hin zu Dachfonds (engl. "Fund-of-Funds") stehen einem Investor zahlreiche Anlagemöglichkeiten zur Verfügung. Was Private Equity Investments so attraktiv für Investoren macht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...