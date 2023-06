Nach einer deutlichen Korrektur der Sixt-Aktie (WKN: 723132) geht es am Montag für die Stämme wieder um +6% nach oben auf 112 €. Ist der kurzfristige Abwärtstrend jetzt gebrochen? Und startet man bald in eine neue Rallye? Sixt vorgestellt Die Sixt SE ist ein familiengeführter Konzern mit Sitz in Pullach im Isartal, der sich in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienstvermittlung betätigt. Als größter Mobilitätsdienstleister Europas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...