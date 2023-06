Smartbroker, Finlab, Heliad -Finanzwerte, um die es in der Finanzcommunity relativ ruhig geworden ist. Zu unrecht? Die derzeitigen Kursentwicklungen geben bestimmt nicht Anlass zu Freudensprüngen, aber eine schöne Erholung von den Tiefs hat stattgefunden. So lagen wir am 20. Februar vielleicht nicht ganz daneben mit "flatexDEGIRO, Heliad oder doch lieber Smartbroker? Einsteigen bevor es besser wird?"Aber vielleicht wäre es eher jetzt die Zeit für einen vertieften Blick? Zuletzt meldete die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) Fortschritte bei dem geplanten Smartbroker 2.0. Neue Ertragsquellen ...

