Die Alphabet-Aktie ist verglichen mit anderen Mega-Caps günstig bewertet - und hat insbesondere die jüngste KI-Rally nicht derart mitgenommen wie Nvidia oder Microsoft. Dabei hat Google in Sachen KI mächtig investiert, wird weiter in neue Entwicklungen investieren und sich damit langfristige Wachstumschancen sichern. Zudem hat Microsoft das KI-Chatbot-Narrativ mit ChatGPT an sich gerissen. Doch über die künftige Machtverteilung auf dem riesigen KI-Markt hat das selbstverständlich nichts auszusagen ...

