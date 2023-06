München (ots) -Solis präsentiert sein ständig wachsendes Angebot an innovativen Wechselrichterlösungen auf der Intersolar Europe, vom 13. bis 14. JuniGinlong (Solis) Technologies, einer der weltweit erfahrensten und größten Hersteller von Wechselrichtern, präsentiert auf der Intersolar Europe Konferenz in München am 13. und 14. Juni seine neuesten Wechselrichterlösungen für private, gewerbliche und industrielle (I&H) sowie großtechnische Anwendungen im Solarbereich.Folgende Produkte werden auf der Intersolar Europe ausgestellt: Solis 600W Mini-Wechselrichterserie, die speziell für den deutschen Markt entworfen wurde; die neuesten Innovationen für die Energiespeicherung im I&H-Bereich, die Solis S6-EH3P(29.9-50)K-H Serie; sowie die kürzlich auf den Markt gebrachten 6. Generation der S6 und S6 Advanced Hybrid-Wechselrichter für Anwendungen im Wohnbereich. Die Solis 215-255K-EHV-5G Serie für den Einsatz in Energieversorgungsunternehmen wird ebenfalls ausgestellt.Für Anwendungen in Privathaushalten verbindet der S6-Wechselrichter (https://www.ginlong.com/energy_storage_inverters8/3_6k_s6_l_en.html) die Solarmodule mit einer Niederspannungsbatterie. Der Wechselrichter verwaltet die Solarenergie während des Tages, indem er die Produktion mit der tatsächlichen Nachfrage in Echtzeit vergleicht. So kann der Strom sowohl für die sofortige Nutzung im Haus als auch zum Aufladen der Batterie für eine spätere Nutzung - entweder in der Nacht oder zu Spitzenzeiten - zur Verfügung gestellt werden. Der S6 Advanced Hybrid (https://www.ginlong.com/energy_storage_inverters11/3_6k_s6_l_pro_za.html) Energiespeicherwechselrichter wurde für PV-Energiespeichersysteme für Privathaushalte und gewerbliche Kunden entworfen und unterstützt mehrere parallel geschaltete Geräte, um einphasige oder dreiphasige Systeme zu bilden. Die neue Mini-Serie von Solis, z.B. der einphasige Wechselrichter S6-GR1P(2.5-6)K-S der 6. Generation, wurde speziell für kleinere Balkon-PV-Anlagen entworfen und bietet neben einfacher Bedienung auch ein intelligentes Wartungssystem.Die Energiespeicherserie Solis S6-EH3P(29.9-50)K-H ist mit einer hochintegrierten Lithium-Ionen-Batterie, einem Batteriemanagementsystem, einem Energieexportkontrollsystem und einem bidirektionalen DC/AC-Wandler in einem System ausgestattet. Diese Serie erfüllt die Nachfrage nach Energiespeicheranwendungen mit einer Kapazität von 1200 kWh und kann in Produktionsanlagen, Ladestationen, Geschäftsgebäuden und anderen Anwendungsszenarien eingesetzt werden. Sie bietet funktionale Dienste wie die Verlagerung von Lastspitzen, die Erweiterung der Stromversorgung und die Notstromversorgung.Die dreiphasigen String-Wechselrichter 215-255K-EHV-5G (https://www.ginlong.com/5g_3p_inverter4/28268.html) sind für Projekte im großen Maßstab gedacht und stellen einen relativ neuen europäischen Markt für Solis dar. Sie wurden entworfen, um die Erträge von PV-Kraftwerken mit leistungsstarken, großflächigen Solarmodulen - einschließlich bifazialer Ausführungen - zu maximieren und gleichzeitig die LCOE im Vergleich zu Zentralwechselrichtern deutlich zu senken.Solis setzt mit der S6-Serie auf den Erfolg bei der Verleihung des Intersolar-Preises für die innovativste Idee und die innovativste Technologie im Bereich der Photovoltaik: Damit wird Innovation in den Fokus der Konferenz gerückt, und die Experten für die Energiewende werden mit bahnbrechenden Lösungen für ihre Projekte ausgestattet.Claire Gardner, Marketing Managerin bei Solis, erklärt: "Die Intersolar ist eine wichtige Konferenz für die europäische Solarindustrie. Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Produkte zu präsentieren und die interessanten Gespräche fortzusetzen, die wir in diesem Frühjahr auf zahlreichen Veranstaltungen weltweit geführt haben. Es ist großartig, so viel positives Feedback zu bekommen, insbesondere über die S6-Wechselrichter zur Energiespeicherung, und über die kommenden Weiterentwicklungen unserer Produkte zu berichten. Das Thema der Produktverfügbarkeit für größere Hybrid-Wechselrichter wurde wiederholt angesprochen und ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das direkte Gespräch mit unseren Kunden auf Veranstaltungen wie dieser uns dabei helfen kann, die passende Lösung für den Markt anzubieten."Im Rahmen der Intersolar unterstützt Solis zudem die Initiative Women in Solar Europe, die sich mit Themen wie Branchenführung, Karriereentwicklung und integrativer Arbeitskultur beschäftigt.Claire fährt fort: "Verschiedene Netzwerke und Organisationen befassen sich mit dem Thema Frauen im Bereich der erneuerbaren Energien, aber das einzige Netzwerk, das sich auf den Bereich Frauen in der Solarenergiebranche konzentriert, ist WISE, das jedoch in Europa bisher nicht vertreten war. WiSEu füllt nun diese Lücke und hat sich zum Ziel gesetzt, das kollaborative Referenznetzwerk für Frauen in der Solarenergiebranche in Europa zu werden."Mit den Vorteilen eines globalen Herstellers in Bezug auf Größe und Preisgestaltung, kann Solis auch auf lokaler Ebene eine hohe Produktverfügbarkeit, Anpassungsfähigkeit sowie einen exzellenten Kundenservice für die umfassende, hochwertige Produktpalette an Wechselrichtern bieten. Das 500-köpfige Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens sowie die jährlich um 40 % gesteigerten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten stellen sicher, dass die Produkte zukunftsfähig sind, die Produktlebensdauer maximiert wird und das Risiko der Abnutzung der Produkte minimiert wird.Über Ginlong SolisGinlong (Solis) Technologies wurde 2005 gegründet und ist an der Shenzhen Stock Exchange (300763. SZ) notiert. Das Unternehmen ist einer der größten und erfahrensten Hersteller von Solarwechselrichtern weltweit. Das Unternehmen bietet kosteneffiziente Lösungen für Hauseigentümer, Unternehmen und Großkraftwerke, die auf jeder Ebene der solaren Wertschöpfungskette einen Mehrwert bieten und sowohl Hauseigentümer und Unternehmen als auch Stromanbieter und Investoren in erneuerbare Energien auf der ganzen Welt überzeugen. Ginlong kombiniert eine globale Lieferkette mit erstklassigen F&E- und Fertigungskapazitäten, die unter den strengsten internationalen Zertifizierungen validiert wurden. Ginlong sorgt für die Optimierung der Solis-Wechselrichter für die einzelnen regionalen Märkte und betreut und unterstützt seine Kunden mit einem Team lokaler Experten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, mit Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um den Weg der Welt in eine nachhaltigere Zukunft zu beschleunigen. 