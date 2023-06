Bei der Analyse von Einzel-Aktien tun sich nicht nur Börsenneulinge schwer. Auf der Invest 2023 erklärt Daniel Wassmer worauf es ankommt. Wo ist mein Unternehmen in der Produktionskette angesiedelt? Was muss ich bei Software-Aktien beachten? Ist mein Unternehmen ein "Zykliker"? Die Antwort auf diese und weitere Fragen erfährst du in diesem Video! Was es mit "Spawner"-Unternehmen auf sich hat, welche Rolle das Management spielt und welche Rolle Aktienrückkäufe spielen erklärt Daniel im zweiten Teil auf seinem Kanal "Investflow".