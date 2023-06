Shop Apotheke Europe N.V.,

Sevenum, Niederlande



Wertpapierart: Inhaber-Stammaktien

ISIN: NL0012044747



bisheriger Name: Shop Apotheke Europe N.V.

künftiger Name: Redcare Pharmacy N.V.



Änderung ab 13. Juni 2023



Frankfurt am Main, den 12. Juni 2023



Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

