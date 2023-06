Regulierter Markt - Prime Standard



ADVA Optical Networking SE,

Meiningen



Wertpapierart: Inhaber-Stammaktien

ISIN: DE0005103006



bisheriger Name: ADVA Optical Networking SE

künftiger Name: Adtran Networks SE



Änderung ab 13. Juni 2023



Frankfurt am Main, den 12. Juni 2023



Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

