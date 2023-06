Nanchang, China (ots/PRNewswire) -Vom 28. bis 30. Mai 2023, fand die 20. China Association of Clinical Laboratory Practice Expo (CACLP) und die 3. China IVD Supply Chain Expo (CISCE), die als die weltweit führende In-Vitro-Diagnosemesse (IVD) angesehen wird, in Nanchang, China, statt.Mit einer Ausstellungsfläche von 130.000 m², über 1.300 ausstellenden Unternehmen und rund 40.000 Fachbesuchern aus 29 Ländern und Regionen erreichte die Veranstaltung einen bemerkenswerten Grad an Internationalität seit der Wiedereröffnung des Landes. Besucher aus der ganzen Welt, von Vertretern, Vertreibern bis hin zu Endverbrauchern, strömten in die 11 Hallen, in denen die Fortschritte der gesamten IVD-Industriekette präsentiert wurden, und nutzten die Gelegenheit zu einer Vielzahl neuer Produkteinführungen, strategischer Kooperationen und Präsentationen von Produktlinien sowie zu hocheffektiven Networking-Möglichkeiten vor Ort.Parallel zur Messe fanden mehr als 20 akademische Konferenzen und Seminare statt, darunter die 10. China IVD Industry Development Conference (CIIDC), die 8. China Experimental Medicine Conference (CEMC), Enlightening Lab Med - Das 6. IVD Youth Entrepreneur Forum (ELMY), das 5. China IVD Distribution Enterprise Forum (CIDEF) und das 3. China Key Raw Material & Parts Forum (CKRMPF) sowie mehr als 100 Geschäftstreffen, an denen mehr als 300 akademische Vortragende und 5.000 Delegierte aus Krankenhäusern, Universitäten, Institutionen und Labors teilnahmen.Die rekordverdächtige Teilnehmerzahl beweist, dass die Teilnahme an der Veranstaltung ein Muss ist, da sie Markenbildung, Handel, akademischen Austausch und Branchennetzwerke als All-in-One-Plattform für die Labormedizin und die IVD-Industrie weltweit vereint.Mit der offiziellen Ankündigung von Herrn Haibo Song, dem Gründer von CACLP und Vorsitzenden der CAIVD (China Association of In Vitro Diagnostics), begann die Veranstaltung, die ein neues Kapitel des Fortschritts und der Zusammenarbeit in der Branche einläutete.Frau Karen Dai, General Manager von GL events Ruihe (Shanghai) Exhibition Co., Ltd., sagte, es sei uns eine Ehre, anlässlich des 20. Jahrestages und der vollständigen Wiederaufnahme des internationalen Reiseverkehrs nach der COVID-19-Pandemie erneut mit Branchenführern und Kollegen zusammenzutreffen. Unser Ziel ist es, eine große Veranstaltung zu erm\u04e7glichen, die Wissenschaft und Wirtschaft, Kommunikation und Zusammenarbeit, Innovation und Markenbildung miteinander verbindet.Während der fünftägigen Veranstaltung berichteten Akademiker, Krankenhausdirektoren, Wissenschaftler und Gelehrte über die Hotspots, und Führungskräfte von IVD-Unternehmen teilten ihre Erkenntnisse über Markttrends und künftige Entwicklungen mit. Die Ausstellung und über 100 Aktivitäten wurden vor Ort per Livestream übertragen und erreichten über 2,55 Millionen Online-Zugriffe.Da CACLP dieses Jahr ihr 20. Jubiläum feiert, fällt dieser bedeutende Zeitpunkt mit einem Schlüsselmoment in der weltweiten IVD-Industrie zusammen. Es ist eine Zeit, in der IVD-Unternehmen weltweit aktiv nach Innovationen, Veränderungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit suchen. CACLP ist bereit, sich mit globalen IVD-Unternehmen zusammenzutun, um unser Motto zu verwirklichen: "Menschen miteinander zu verbinden! Gemeinsam können wir wachsen und erfolgreich sein!" (Bringing People Together! Together We Grow, Together We Succeed!) Durch den Aufbau einer globalen IVD-Community, die sich durch gesunden Wettbewerb, Zusammenarbeit und gemeinsames Wachstum auszeichnet, sind wir in der Lage, die Zukunft der Branche zu gestalten und gemeinsam bemerkenswerte Erfolge zu erzielen!Weitere Informationen finden Sie auf https://en.caclp.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2098562/PR1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-20-caclp-und-die-3-cisce-wurden-in-nanchang-mit-einer-rekordbeteiligung-abgeschlossen-301848350.htmlPressekontakt:Frau Sudi FANG,sudi.fang@gl-events.com,Tel.: +86 21 5255 8222Original-Content von: GL EVENTS RUIHE (SHANGHAI) EXHIBITION CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170506/5531814