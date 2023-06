Turbulenzen am Kryptomarkt: Letzte Woche wurde Binance und Coinbase von der US Börsenaufsicht SEC angeklagt: Der Vorwurf: Sie seien keine registrierten Wertpapiere. Prompt schepperte es am Kryptomarkt. Einige Coins hielten dem Sturm stand, andere kamen unter die Räder. Auch der Broker Robinhood gab bekannt, mehrere große Coins nicht mehr zu handeln oder anzubieten. Was es damit auf sich hat und welchen Sprengstoff die so genannten Hinman-Dokumente, die in diesen Tagen veröffentlichte werden sollen, mit sich bringen, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.