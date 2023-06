DJ PTA-RPT: 2invest AG: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 2 AktG

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Heidelberg (pta/12.06.2023/17:35) - Der Aufsichtsrat der 2invest AG hat am 12. Juni 2023 dem Abschluss eines Aktienkaufvertrages über 10.000 Stück Aktien an der GK Software AG zum Verkaufspreis von 191,00 EUR je Aktie, damit in Summe von EUR 1.910.000,00 zwischen der 2invest AG als Verkäuferin und der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim HRB 338172, als Käuferin gemäß § 111b Abs. 1 AktG zugestimmt.

Der Vertrag wurde mit Datum vom 12. Juni 2023 zwischen der Verkäuferin und der Käuferin abgeschlossen.

Die Käuferin ist Muttergesellschaft der Darlehensgeberin im Sinne des HGB und konsolidiert diese nach § 290 ff. HGB und ist somit eine nahestehende Person im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

Heidelberg, 12. Juni 2023

2invest AG Der Vorstand

