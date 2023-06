Überraschung für Aktionäre von Chinook Therapeutics (WKN: A2QE43): Novartis kauft das Unternehmen für bis zu 3,5 Milliarden US$ und zahlt mit 40 US$ je Aktie stolze +67% Prämie auf den letzten Schlusskurs. Shortseller Muddy Waters hatte erst jüngst den Untergang der Firma prophezeit und muss einen ordentlichen Schlag einstecken! Chinook Therapeutics vorgestellt Chinook forscht an Nierenkrankheiten wie der IgA-Nephritis und befindet sich in mehreren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...