CHI\u0218IN\u0102U, Moldau (ots/PRNewswire) -Moldaus dynamische und wachsende Weinindustrie spielte eine Schlüsselrolle auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft 2023 (https://www.epcsummit2023.md/), der am 1. Juni stattfand. Über 500 internationale Journalisten trafen sich mit 47 Delegierten aus ganz Europa im prächtigen Schloss Mimi in Bulboaca - einem moldauischen Weingut, das Schönheit, Authentizität und Geschmack miteinander verbindet. Dieser Gipfel zur Diskussion der wichtigsten Themen, mit denen der Kontinent gegenwärtig konfrontiert ist, wurde zum ersten Mal von einem Nicht-EU-Land ausgerichtet - eine klare Bestätigung für die wachsende wirtschaftliche und strategische Bedeutung der Republik Moldau und ihre Ausrichtung auf die EU-Integration.Während des Gipfels wurden die Besucher auf eine rasante Tour durch die wichtige Weinindustrie des Landes mitgenommen: Moldau ist heute der weltweit vierzehntgrößte Weinexporteur und die moldauische Weinindustrie trägt etwa drei Prozent zum BIP bei. In der Tat ist es das Land mit den meisten Rebstöcken pro Kopf, wie Jancis Robinson MW in einem Artikel der Financial Times (https://www.ft.com/content/f5adffb0-0b23-48b4-9e01-021a88daeeed) mit dem Titel "Moldova navigates the politics of winemaking" (dt. Moldau navigiert die Politik des Weinbaus) feststellte. "Moldau hat viele natürliche Vorteile als Weinproduzent", hob Robinsonhervor. "Darüber hinaus haben viele moldauische Weinberge zwei Gemeinsamkeiten mit dem modernen Burgund: Breitengrad und Kalkstein." Moldauische Weine haben in den letzten zehn Jahren 5.014 internationale Auszeichnungen erhalten, und das Momentum gewinnt weiter an Fahrt.Doch für einige Besucher waren die einheimischen Rebsorten und die einzigartigen Anbaugebiete Moldaus ein Juwel, das nur darauf wartete, entdeckt zu werden. Wine of Moldova (https://wineofmoldova.com/en/) (eine nationale Weinmarke) war daher hocherfreut, eine spezielle Veranstaltung exklusiv für akkreditierte Journalisten zu organisieren. Unter dem Titel "Moldau schmecken - unsere einheimischen Erzeuger kennenlernen!" stellte das Programm der Republik Moldau hochwertigen Wein, Tourismus und landwirtschaftliche Produkte vor. Alle Journalisten erhielten bei ihrer Akkreditierung ein Willkommenspaket, das eine Auswahl moldauischer Weine enthielt, die sie aus erster Hand probieren und erleben konnten.Wine of Moldova nutzte auch die Gelegenheit, seine strategische Vision für die zukünftige nachhaltige Entwicklung der Branche vorzustellen. In diesem Jahr hat die Marketingorganisation die Kampagne #10yearsofwinerevolution ins Leben gerufen, die aufzeigen soll, wie - und warum - sich die Weinindustrie des Landes anpasst, um auf der Weltbühne zu bestehen.Die Hauptakteure der Organisation planen, in den nächsten fünf Jahren 500 Millionen Dollar zu beschaffen und viel Kapital in Land und Ausstattung zu investieren. Moldau ist ebenfalls bestrebt, ein Reiseziel von Weltklasse zu werden, mit einer wachsenden Anzahl von Weingütern, die authentische Erlebnisse ermöglichen, die das Beste der Weinbauregionen Napa, Stellenbosch und Mendoza bieten. Einheimische Rebsorten, neue Winzer, eine historische Weinkultur: Moldau bereitet sich bereits auf die nächste große internationale Veranstaltung vor, bei der es seine hervorragenden Weine der Welt präsentieren kann.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2098892/Wine_of_Moldova_2023.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gipfel-der-europaischen-politischen-gemeinschaft-unterstreicht-anhaltende-revolution-im-moldauischen-weinbau-301848390.htmlPressekontakt:Parascovia Ignat; info@wineofmoldova.com; +373 22 105 560Original-Content von: Wine of Moldova, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169428/5531826