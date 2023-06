Vor der Entscheidung am Mittwoch ist die Fed in einer schwierigen Lage: die Märkte sind euphorisch, erzeugen so Nachfrage und verfestigen damit die Inflation, wenn die Notenbank die Zinsen nicht weiter anhebt. Andererseits sind weiter steigende Zinsen ein Problem für die US-Banken. Vermutlich wird die Fed einen Kompromiß machen: sie wird die Zinsen am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...