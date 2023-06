PARIS/BERLIN (dpa-AFX) - Technische Probleme haben den Start des deutsch-französischen Freundschaftspasses behindert, mit dem junge Leute das Nachbarland per Bahn erkunden können. Zu Beginn der Registrierung für den kostenfreien Bahnpass am Montag war die Website sowohl in Deutschland als auch in Frankreich längere Zeit wegen Überlastung nicht zu erreichen. Erst mit großer Verzögerung und oft nach etlichen Anläufen gelang es den Interessenten, sich für eines der insgesamt 60 000 Tickets zu registrieren.

Frankreichs beigeordneter Transportminister Clément Beaune entschuldigte sich am Abend für das Chaos. "Es war eine Premiere, und der Pass wurde Opfer seines Erfolgs." Es habe neun Millionen Aufrufe der Webseite zur Registrierung gegeben. "Entschuldigen Sie die Wartezeit, und für diejenigen, die keinen Pass bekommen konnten, werden noch 15 000 an Studenten und Auszubildende verteilt - und wir machen weiter!"

Mit dem Freundschaftspass können 18- bis 27-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen. Jeweils 30 000 Fahrkarten werden auf deutscher und französischer Seite vergeben. Anlass ist der 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags, mit dem die Bundesrepublik und Frankreich ihre Zusammenarbeit und Freundschaft besiegelten./evs/DP/men