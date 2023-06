Trotz der strengeren Prüfung von Technologieinvestitionen erfordert die neue Ära der Innovation eine "Digital-First"-Mentalität von Unternehmen weltweit

Laut einem IDC InfoBrief und einer Umfrage im Auftrag von Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), einem Fortune 500 Solutions Integrator, dessen Schwerpunkt auf der Steigerung des Kundenerfolgs durch digitale Transformation liegt, haben Führungskräfte auf der ganzen Welt begriffen, dass sie trotz des anhaltenden makroökonomischen Drucks und eines zunehmend unsicheren, wettbewerbsintensiven Geschäftsumfelds in die digitale Transformation investieren müssen, um dem neuen Innovationsbedarf gerecht zu werden.

Mehr als acht von 10 (82 %) sind der Meinung, dass Unternehmen in die digitale Transformation investieren müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Nahezu die Hälfte (49 %) sieht die Fähigkeit, mit der technologischen Innovation im Vergleich zu den Wettbewerbern Schritt zu halten, als eines der größten Risiken für ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten an, wohingegen nur zwei von 10 (20 %) die Inflation und das Potenzial einer wirtschaftlichen Rezession anführen.

Der 2023 Insight Intelligent Technology Report1, ein IDC InfoBrief,wurde erstellt, um Einblicke zu gewinnen, wie die anhaltende Unsicherheit der Weltwirtschaft und die anhaltenden geopolitischen Spannungen, zusammen mit anderen unternehmerischen Herausforderungen, die Investitionen in digitale Technologien unter leitenden Führungskräften beeinflussen. Die Daten geben Einblicke in die Meinung von 1.000 Führungskräften aus Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern auf der ganzen Welt.

"Die mir von meinen Kunden am häufigsten gestellte Frage ist: Wie kann ich sicherstellen, dass mein Unternehmen auch in einigen Jahren noch existiert? Unternehmen versuchen seit Jahren, die Schwachstellen von Altsystemen zu beseitigen und ihr Geschäft durch eine tiefgreifende Digitalisierung zu optimieren, um die Produktivität zu steigern, Anteile an begrenzten Märkten zu gewinnen und die organisatorische Widerstandsfähigkeit zu stärken", so Matt Jackson, Global Chief Technology Officer bei Insight. "Die generative KI hat den Druck auf die Führungskräfte jetzt noch erhöht, ihre Unternehmen darauf vorzubereiten, im KI-Wettlauf einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu haben."

Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage:

52 gaben an, dass die operative Widerstandsfähigkeit eine der größten Herausforderungen ist, denen sich Unternehmen im nächsten Jahr stellen müssen, zusammen mit der Cybersicherheit (56 %).

34 planen, innerhalb der kommenden 12 Monate in die digitale Transformation zu investieren, um den Vertrieb und die Monetarisierung von Produkten und Dienstleistungen zu skalieren; 33 streben eine stärkere Digitalisierung des Kundenerlebnisses an.

Die meisten Unternehmen haben die Notwendigkeit erkannt, sich zu einem digitalen Unternehmen zu entwickeln. 61 gaben an, dass sie dadurch bis zum Jahr 2024 eine spürbare Investitionsrendite erwarten.

Zu den größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation gehören Datenschutz-/Sicherheitsbedenken (53 %), ein Mangel an grundlegenden technologischen Fähigkeiten (39 %) und unzureichende Ressourcen für das Change Management (39 %). All diese Herausforderungen werden sich noch verschärfen, wenn Unternehmen festlegen, wie sie komplexere Technologien wie generative KI implementieren wollen.

Beinahe die Hälfte (49 %) der Projekte im Bereich der digitalen Transformation scheitern aufgrund von Problemen bei der Integration der IT-Infrastruktur. 46 gaben außerdem an, dass veraltete Technologien technische Altlasten ihre Unternehmensstrategie behindern.

48 der Befragten gaben an, dass die C-Suite-Prüfung in ihren Unternehmen im letzten Jahr verstärkt auf digitale Initiativen ausgerichtet war.

"Führungskräfte sollten ihr Verständnis des ROI ändern, wenn sie wirklich ein digitales Unternehmen werden wollen. Sie müssen bewusst agil arbeiten, die Investitionskosten von CapEx auf OpEx verlagern, um ein Umfeld für kontinuierliche Innovation zu schaffen, und sie müssen Technologien schnell einsetzen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Tun sie das nicht, wird es ein anderes Unternehmen tun", so Adrian Gregory, EMEA President, Insight.

Um den vollständigen IDC InfoBrief, 2023 Insight Intelligent Technology Report: Are We in a New Era of Innovation? zu lesen, besuchen Sie bitte insight.com/ITReport oder uk.insight.com/ITReport. Weitere Informationen über Insight erhalten Sie unter insight.com oder unter 800-INSIGHT.

1 IDC InfoBrief, gesponsert von Insight, 2023 Insight Intelligent Technology Report: Are We in a New Era of Innovation? (Doc EUR150678623), Juni 2023.

Methodik der Umfrage: IDC führte die Umfrage im Zeitraum von Januar bis März 2023 durch. Die Stichprobe umfasste n=1.000 Umfrageteilnehmer. Die Studie richtete sich an Senior Business Leader, die in großen Wirtschaftsunternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern tätig sind, quer durch alle Industriesegmente. Sie richtete sich auch an leitende Entscheider in Organisationen des öffentlichen Sektors mit mehr als 250 Mitarbeitern. Die Quoten wurden nach Ländern festgelegt: n=300 Teilnehmer in Nordamerika, einschließlich der USA und Kanada, und n=100 Teilnehmer in jedem der folgenden Länder: Spanien, Italien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Niederlande, Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Fehlermarge für die gesamte Stichprobe von n=1.000 beträgt +/-3 bei einem Vertrauensniveau von 95 %.

