In Reaktion auf die morgen und übermorgen anstehenden Veröffentlichungen der Inflations- und Produzentenpreis-Entwicklungen der USA für den Mai sowie der anschließend am 14.06. ab 20 Uhr bekanntzugebenden Leitzinsentscheidung der FED gibt Gold wie auch alle übrigen Edelmetalle um 18:25 Uhr um - 0,4 % auf 1954 USD nach, nachdem das Tageshoch bereits bei 1967 USD gelegen hatte.Die schlagartige Gegenbewegung in Gold (TVC:GOLD) nach einem zuvor soliden Handelsauftakt erfolgte ab 15 Uhr wieder einmal zeitlich exakt deckungsgleich mit einem erneuten ...

