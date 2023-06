Die wichtigsten US-Börsen sind mit deutlichen Zugewinnen in die neue Handelswoche gestartet, in der sich der Fokus einmal mehr auf die Notenbanken und die Inflationsdaten richtet. Der Nasdaq Composite ging mit einem Plus von gut 1,5 Prozent aus dem Handel. Und auch der Leitindex Dow Jones verbuchte ein Kursplus von immerhin 0,56 Prozent.Nach den US-Inflationsdaten am Dienstag steht tags darauf der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Donnerstag informiert die Europäische Zentralbank ...

