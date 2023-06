Nitro Software, ein weltweiter Marktführer bei SaaS-Lösungen für PDF, eSign und Geschäftsdokumente, gab heute die Berufung von Cormac Whelan zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt. Whelan folgt auf Sam Chandler, den langjährigen, erfolgreichen CEO des Unternehmens, nachdem Nitro vor Kurzem von der Private-Equity-Firma Potentia Capital übernommen wurde.

Whelan, ein internationaler Unternehmer und Veteran der Softwarebranche, bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Förderung des Wachstums von Start-up-Unternehmen sowie von börsennotierten und privat finanzierten Unternehmen in Europa, Asien und Gesamtamerika mit. Eine eingehende weltweite Suche ergab, dass Whelans nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung weltweit führender Produkte und strategischer technologischer Innovationen genau zur Vision von Nitro für ein globales Wachstum passt.

"Nitro ist schon seit Jahren führend in den Bereichen PDF und eSign. Ich trete zu einem spannenden Zeitpunkt in das Unternehmen ein und freue mich darauf, Nitro und sein talentiertes Team dabei zu unterstützen, auch in der nächsten Wachstumsphase Kurs zu halten", sagte der neue Nitro-CEO Cormac Whelan. "Wir planen, unsere Entwicklung in Bezug auf Produktinnovation, Kundennutzen und globale Marktposition zu beschleunigen."

Vor seinem Wechsel zu Nitro war Whelan Vorsitzender von Qstream, dem Entwickler einer Microlearning-App für Unternehmen, sowie Vorsitzender und Investor von Boxever, einer Kundendatenplattform, die von Sitecore, einem weltweit führenden Anbieter von Digital-Experience -Management-Software, übernommen wurde. Davor hatte er Führungspositionen bei Unternehmen wie Voysis, einem KI-Start-up-Unternehmen, das von Apple übernommen wurde, sowie bei Mercator, Datalex Plc und Epicor Software Inc. inne.

"Wir freuen uns, Cormac Whelan im Nitro-Team willkommen zu heißen", sagte Tim Reed, Co-Managing Director bei Potentia Capital. "Cormac hat erfolgreich Teamkulturen aufgebaut und aufeinander abgestimmt, Hightech-Innovationen auf den Weg gebracht und wachstumsstarke Unternehmen skaliert. Seine Führungsqualitäten und seine Expertise verschaffen Nitro einen Vorteil, wenn es darum geht, unsere globale Marktposition weiter zu stärken und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Über Nitro Software

Nitro ist ein weltweit führender SaaS-Anbieter für PDF-Software, Dokumentenmanagement und elektronische Signaturen (eSigning). Die Produktivitätsplattform von Nitro umfasst leistungsstarke PDF-Tools, digitale Workflows sowie extrem sichere eSigning- und Identitäts-Prüffunktionen. Die Analyselösung misst den ROI und quantifiziert die Nachhaltigkeitsmaßnahmen sowie deren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, unterstützt von einem erstklassigen Support-Team für die Bereiche Kundenerfolg und Änderungsmanagement. Nitro verfügt über mehr als 3 Millionen lizenzierte Benutzer und betreut über 13.000 Geschäftskunden in 157 Ländern, darunter 67 der Fortune-500-Unternehmen. Nähere Informationen finden Sie unter www.gonitro.com.

