Silvio Berlusconi war seiner Zeit oft voraus. Als Geschäftsmann wie als Politiker und vorzugsweise im Unterbieten politischer und moralischer Standards. Dafür setzte er über Jahrzehnte hinweg Maßstäbe: In Skrupellosigkeit, in Populismus und einer Resilienz gegen Skandale, die seither eine ganze Generation von Politikern seines Typs beflügeln. (...) Geriet er deshalb mit dem Gesetz in Konflikt, war die Justiz eben vom politischen Gegner instrumentalisiert und er selbst das Opfer. Eine Technik, die inzwischen Trump perfektioniert. Berlusconi als Stehauf-Männchen der Politik hat wohl am ehesten Benjamin Netanjahu in Israel verinnerlicht, den Tiraden des Cavaliere gegen Europa eifert bis heute Viktor Orban in Ungarn nach. Allen diesen Populisten gemeinsam ist allerdings, dass ihre Methode auch deshalb verfängt, weil sich die seriösere Konkurrenz Schwächen erlaubt. https://www.mehr.bz/khs164m



