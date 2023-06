EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Dürr AG baut Automatisierungsgeschäft mit Übernahme von BBS Automation stark aus



13.06.2023 / 00:18 CET/CEST

Dürr AG baut Automatisierungsgeschäft mit Übernahme von BBS Automation stark aus Dürr AG - WKN 556520 / ISIN DE0005565204 Bietigheim-Bissingen, 12. Juni 2023 - Die Dürr AG ("Dürr") erwirbt die BBS-Automation-Gruppe mit Sitz in Garching bei München ("BBS Automation") und setzt damit den strategischen Ausbau des Geschäftsfelds Automatisierungstechnik fort. Dürr geht davon aus, dass sich der Umsatz in der Automatisierungstechnik im Jahr 2024 durch die Komplettübernahme mehr als verdoppeln und rund 500 Mio. € erreichen wird. Im Zuge der Transaktion erwirbt Dürr 100 % der Anteile an der Rome HoldCo GmbH (München), der Holding-Gesellschaft von BBS Automation. Verkäufer ist ein Konsortium unter der Führung des Finanzinvestors EQT. Der Unternehmenswert von BBS Automation liegt zwischen 440 und 480 Mio. € und hängt von der Ergebnisentwicklung im Jahr 2023 ab. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt aus dem Cashflow sowie über vorhandene Finanzierungsinstrumente und eine Brückenfinanzierung. Der Firmengründer Josef Wildgruber wird BBS Automation weiterhin leiten. Der heute unterzeichnete Kaufvertrag steht insbesondere unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Freigaben und sonstiger regulatorischer Voraussetzungen. Sein Vollzug und die Erstkonsolidierung sind für Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals 2023 geplant. Im Jahr 2023 werden für BBS Automation rund 300 Mio. € Umsatz erwartet. Davon dürften rund 55 % auf Automatisierungstechnik für die Produktion von Automobilbauteilen (v.a. E-Mobility) entfallen und weitere 20 % auf Anlagen für Medizinprodukte. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Konsumgütersektor. Die Geschäftszahlen von Dürr für 2023 werden durch die Akquisition nicht wesentlich beeinflusst. Lediglich die Prognose für den Nettofinanzstatus zum 31. Dezember 2023 verändert sich in Einklang mit dem Unternehmenswert von BBS Automation und beträgt nun -490 bis -540 Mio. € (zuvor: -50 bis -100 Mio. €). Zum Geschäftsfeld Automatisierungstechnik gehören neben BBS Automation die 2021 erworbenen Unternehmen Teamtechnik und Hekuma. Im Dürr-Konzern soll BBS Automation profitabel wachsen. Für 2026 werden 400 bis 450 Mio. € Umsatz und eine EBITDA-Marge von 13 bis 15 % erwartet. Damit steht die Akquisition in Einklang mit den Wachstums- und Ertragszielen von Dürr. _______________________________________________________________ Kontakt:

Dürr AG

Andreas Schaller / Mathias Christen

Corporate Communications & Investor Relations

Telefon +49 7142 78-1785 / -1381

Fax +49 7142 78-1716

E-Mail corpcom@durr.com



