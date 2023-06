MIAMI/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach einer Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente vor Gericht erscheinen. Bei dem Termin am Dienstag 21.00 MESZ vor einem Bundesgericht in Miami wird unter anderem die Anklage verlesen.

Der 76-Jährige wird dabei voraussichtlich die Möglichkeit haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Er dürfte höchstwahrscheinlich auf "nicht schuldig" plädieren. Trump bezeichnete die Anschuldigungen in der Vergangenheit als "lächerlich". Rund um das Gericht in der Metropole im US-Bundesstaat wurden wegen erwarteter Proteste die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

In der 49 Seiten langen Anklageschrift, die am Freitag veröffentlicht worden war, werden Trump sieben Kategorien von Vergehen vorgeworfen und ihm insgesamt mehr als 35 Straftaten zur Last gelegt. Vorgeworfen wird ihm unter anderem eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen.

Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Trump will bei der Wahl 2024 erneut antreten und führt in Umfragen das Feld der republikanischen Bewerber an./nau/DP/men