PFAS-Chemikalien sind schwer oder gar nicht in der Natur abbaubar und sorgen falsch angewendet für schwere Verunreinigungen im Wasser. CHEMOURS, DUPONT und CORTEVA zahlen Entschädigungen über 1,2 Mrd. $. 3M steuert auf eine Vergleichssumme um 10 Mrd. $ zu. Auch BASF wird in den USA aufBundesebene und von Kommunen verklagt. Es geht um mehr als 2.200 Fälle. In Justizkreisen wird bereits vom "neuen Glyphosat" gesprochen. Auch Brüssel ist inzwischen wach geworden. Das Problem: Weder Ausgang dieser Verfahren noch Höhe entsprechender Strafen sind für BASF aktuell taxierbar. Es kann aber in die Milliarden gehen. Die relative Schwäche von BASF setzt sich somit fort. Wir haben keine Eile für Investments.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken