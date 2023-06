Oracle beeindruckt mit starkem Momentum. Der Datenbankspezialist preist sich mit Erfolg bei AI-Anbietern an und legt beim Umsatz kräftig zu. Die Federal Trade Commission stellt sich quer. Die amerikanische Aufsichtsbehörde hat am Montag Klage eingereicht, um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu blockieren. Dürr kauft zu. Der Spezialist für Lackierungsanlagen baut seine Automatisierungssparte aus und kauft die BBS-Automation-Gruppe für mehr als 400 Mio. Euro.Der Aktienhandel in Asien ist am Dienstagmorgen fast durchgehend freundlich. ...

