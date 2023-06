The following instruments on XETRA do have their first trading 13.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.06.2023Aktien1 CH1118852594 IDNTT S.A.2 CA20036Y1016 Comet Lithium Corp.Anleihen/ETF1 DE000A351VD7 ESPG AG2 XS2631199168 IPD 3 B.V.3 XS2631198863 IPD 3 B.V.4 FR001400GVB0 Wendel SE5 AU3CB0300275 NRW.BANK6 US00216NAG43 ASB Bank Ltd.7 USF2941JAA81 Electricité de France S.A.8 US639057AK45 NatWest Group PLC9 US86959NAP42 Svenska Handelsbanken AB [publ]