Der DAX konnte am Vortag mit einem Gap-up in den Handel starten und bei 16.052 Punkten über der Marke von 16.000 Punkten eröffnen. Der DAX erreichte im Tageshoch 16.126 Punkte und ging dann leicht tiefer bei 16.097 Punkten aus dem Handel. Das Eröffnungsgap vom Vortag bei 15.998 Punkten ist weiterhin offen und der DAX zeigt sich vorbörslich am heutigen Dienstag erneut höher bei 16.180 Punkten. Damit nimmt der DAX Kurs auf die Marke von 16.200 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...