Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Montag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der ATX stieg 10,46 Punkte oder 0,33 Prozent auf 3.171,19 Zähler. Auch das europäische Börsenumfeld startete mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Zuvor hatten bereits die Asien-Märkte überwiegend positive Vorgaben geliefert und auch die Wall Street zeigte sich im Frühhandel im grünen Bereich. Marktbeobachter berichteten allerdings von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn. Die Anleger halten sich im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Leitzinsentscheidungen der US-Fed sowie der EZB bereits zurück. Während von der EZB am Donnerstag eine abermalige Zinsanhebung erwartet wird, dürfte die ...

