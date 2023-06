Mit einem Plus von gut 13 Prozent ist die Aktie von Plug Power vielversprechend in die neue Handelswoche gestartet. Anleger richten den Fokus auf den "Analyst Day", der am Mittwoch stattfindet. Bereits im Vorfeld sorgt eine Aussage von Plug-Power-Chef Andy Marsh für positive Impulse - und einem frischen Kaufsignal bei dem Wasserstoff-Wert."Plug hat erfolgreich ein florierendes Geschäft aufgebaut. Wir freuen uns, unsere geladenen Gäste in unserer hochmodernen Gigafactory begrüßen zu dürfen, wo sie ...

