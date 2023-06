Nach einer zuletzt etwas lethargischen Phase ist der Deutsche Aktienindex am Montag wieder in Schwung gekommen. Anleger haben sich ein Herz gefasst und dem Dax zu einem Ausbruch aus der vorherigen Range von 15.900 bis 16.020 Punkten verholfen. In der Spitze kletterte der Index bis auf 16.126 Zähler. Doch den Widerstand bei 16.114 Punkten konnte ...

