Republic Services: Übernahme der Betriebe von GFL Environmental in Colorado und New Mexico abgeschlossen!

Breakout-Setup bei Republic Services (RSG), Nordamerikas Nr. 2 in der Entsorgungswirtschaft! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: RSG ISIN: US7607591002

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier verzeichnet ein Halbjahresplus von rund 6.5 Prozent. Nach dem jüngsten Pivot-Hoch orientierte sich die Aktie des Entsorgungsunternehmens zwei Mal in Richtung der 50-Tagelinie, kehrte aberr jeweils kurz davor um. Die Seitwärtsbewegung der letzten vier Tageskerzen könnte einen dynamischen Ausbruch vorbereiten.

Chart vom 12.06.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 143.77 USD





Meine Expertenmeinung zu RSG

Meinung: Republic Services ist die Nummer 2 in der Müllwirtschaft in Nordamerika hinter Waste Management. Die Übernahme der Betriebe von GFL Environmental in Colorado und New Mexico könnte geeignet sein, diese Position zu stärken. Das Umsatz- und Gewinnwachstum war in den letzten beiden Jahren zweistellig. Die Dividenden stiegen in den letzten Jahren stetig. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 1.48 Prozent. Wer das Haar in der Suppe sucht, wird bei der niedrigen Eigenkapitalqoutote von 33 Prozent fündig.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der Seitwärtsbewegung der letzten Tage und peilen als Kursziel das bereits genannte Pivot-Hoch vom 12. Mai an. Frische Quartalszahlen gibt es am 27. Juli, so dass ein längerer Swingtrade ohne weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in RSG.

Veröffentlichungsdatum: 13.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.