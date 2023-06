Laut einer Umfrage werden die Zentralbanken auch in den nächsten Jahren nicht unerhebliche Mengen Gold kaufen Selbst wenn die Goldkäufe der Zentralbanken allein nicht für höhere Goldpreise sorgen, so wirken sie als Absicherung gegen fallende Goldpreise. Beim Goldhandel ist aktuell festzustellen, dass die Menge der in den USA privat getätigten Investitionen ansteigt. Gleichzeitig fiel die Nachfrage in China, Indien, Hongkong und der Türkei geringer aus. Dabei war sie in China noch relativ robust. ...

