Auf dem deutschen Kurszettel tut sich was in der Softwarebranche. So steht für GK Software nach der erfolgreichen Übernahmeofferte von Fujitsu wohl bald das Delisting an, während die Aktie von VOQUZ Labs seit März neu handelbar ist. Das Unternehmen ist ein Spezialist für das Software Asset Management und verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne. GK Software (ISIN: DE0007571424) zählt zu den beeindruckendsten Erfolgsstorys unter den deutschen Softwarehäusern. Der Spezialist für Einzelhandelssoftware hat in den letzten Jahren kontinuierlich Marktanteile gewonnen und zählt zu den weltweit führenden Anbietern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...