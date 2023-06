In dieser Woche werden die Sitzungen von Fed und EZB die Märkte in Bewegung setzen. Doch wie sollten sich Anleger verhalten? Ist dies die letzte Gelegenheit hoch zu verkaufen? Oder sollten Investoren jetzt kaufen, um von einer möglichen Rallye zu profitieren? Am 14. Juni, also Mittwoch, gibt die Fed ihre Leitzinsentscheidung bekannt und nur einen Tag später auch die EZB. Die Märkte zeigten sich aufgrund dessen in dieser Woche sehr verhalten und warten ...

