Grenoble, FRANKREICH, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweiter Innovator von Bildgebungslösungen, kündigt Snappy Wide (https://imaging.teledyne-e2v.com/snappywide) an, einen neuen CMOS-Bildsensor mit 8K-Seitenverhältnis, der speziell für Logistikanwendungen entwickelt wurde, bei denen immer größere Förderbänder zum Einsatz kommen. Ein einziger Snappy Wide-Sensor kann dieses große Sichtfeld erfolgreich abdecken und so mehrere Sensoren ersetzen, was effizientere und kostengünstigere Lösungen ermöglicht.



Snappy Wide basiert auf kleinen 2,5 µm Global Shutter-Pixeln, die mit der neuesten Generation der Light-Pipe-Technologie von Teledyne e2v entwickelt wurden und einen Dynamikbereich von 67 dB im 10-Bit- und 12-Bit-ADC-Modus bieten. Die Sensoren zeichnen sich durch ein geringes Ausleserauschen aus, was für das Lesen von Barcodes von entscheidender Bedeutung ist, sowie durch eine gute MTF in jeder Umgebung und einen geringen Dunkelstrom, um auch bei sehr schwachen Lichtverhältnissen eine einwandfreie Bildqualität zu gewährleisten. Mit einer maximalen Auflösung von 8K (8.192) x 4K (4.320) Pixeln (d.h. 17/9 Seitenverhältnis) bietet Snappy Wide innovative Sensorlösungen für den Logistikmarkt und andere industrielle Anwendungen, wie z.B. intelligente Fabriken.

Snappy Wide ist ab sofort als Schwarzweiß- und Farbversion mit Auflösungen von 35 Megapixeln (8.192 x 4.320), 28 Megapixeln (8.182 x 3.500) und 16 Megapixeln (8.192 x 2.000) erhältlich. Der Sensor wurde außerdem so konzipiert, dass die horizontalen und vertikalen Auflösungen flexibel sind. Im Gegensatz zu einem CMOS-Bildsensor im quadratischen Format entstehen durch die Verwendung von Snappy Wide keine überflüssigen Pixel und die Gesamtsystemkosten sind günstiger. Darüber hinaus kann dieser neue Sensor auch sehr effektiv als 1D-Zeilenscanner mit hohem Durchsatz eingesetzt werden (18.700 Bilder/s im Dual-Line-Betrieb).

Arnaud Foucher, Business Team Leader bei Teledyne e2v, sagt: "Snappy Wide bietet Kunden die Möglichkeit, Auflösung, Bilder pro Sekunde, Leistung, Mikrolinsen-CRA-Wert und Preis auf der Grundlage ihrer individuellen Bedürfnisse anzupassen. Unsere logistikorientierten Kunden haben die Einführung von Snappy Wide begrüßt, da es ihre Anforderungen an fortschrittliches Barcode-Scannen und lineares Hochgeschwindigkeitsscannen in Lagern mit hohem Durchsatz erfüllt."

Erleben Sie vom 27. bis 30. Juni 2023 eine Live-Demo von Snappy Wide auf der Automatica in München. Besuchen Sie uns am Teledyne-Stand B5.210 oder kontaktieren Sie uns online (https://imaging.teledyne-e2v.com/contact/), um weitere Informationen über die Produktmöglichkeiten und Anpassungsoptionen zu erhalten.

Dokumentation, Muster und Evaluation- oder Entwicklungs-Kits sind auf Anfrage erhältlich.

Über Teledyne e2v

Die Innovationen von Teledyne e2v tragen maßgeblich zu Entwicklungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Raumfahrt, Transport, Verteidigung und Sicherheit sowie in der Industrie bei. Der einzigartige Ansatz von Teledyne e2v besteht darin, den Markt- und Anwendungsherausforderungen der Kunden zuzuhören und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um innovative Standard-, halb- oder vollständig kundenspezifische Bildgebungslösungen anzubieten, die den Wert ihrer Systeme erhöhen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.imaging.teledyne-e2v.com.

