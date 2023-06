Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag dürfte der deutsche Aktienmarkt an seine Gewinne vom Wochenauftakt anknüpfen. Zum Handelsstart wird der DAX rund 0,6 Prozent höher bei 16.197 Punkte erwartet. Damit bleibt das Rekordhoch von 16.331 Zählern in greifbarer Nähe. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen: 1. US-Techaktien im AufwindZu Beginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...