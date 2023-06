Nach Kursgewinnen an der Wall Street haben auch Asiens Börsen heute weiter zugelegt. In Tokio kletterte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,8 % auf 33.018 Punkte. Er befindet sich inzwischen in der zehnten Gewinnwoche auf dem höchsten Niveau seit 1990. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,8 % auf 19.566 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai kletterte um 0,5 % auf 3.865 Punkte.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



