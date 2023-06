Der Goldpreis startet positiv in die neue Handelswoche. Der Onlinebroker IG taxiert das gelbe Edelmetall am Mittag auf 1965,87 US-Dollar und damit rund 0,25% höher. Diese Handelswoche wird vorerst eine entscheidende Rolle für die Goldpreisentwicklung spielen. Die FED-Entscheidung wird das Zünglein auf der Waage sein. Große Spekulanten am Terminmarkt sind sich dessen bewusst. Die am ...

