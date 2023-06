DJ Pernod Ricard übernimmt kanadischen Mix-Getränke-Anbieter

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Pernod Ricard erwirbt einen kanadischen Hersteller von alkoholhaltigen Dosengetränken fast vollständig und verstärkt damit sein Engagement auf dem schnell wachsenden Markt für trinkfertige Mix-Getränke. Der französische Spirituosenkonzern übernimmt über die mehrheitlich von ihm kontrollierte kanadische Tochtergesellschaft Corby Spirit and Wine eine 90-prozentige Beteiligung an der Ace Beverage Group (ABG), die unter der Marke Cottage Springs verschiedene Wodka- und Tequila-Mischgetränke und -limonaden vertreibt, wie es in einer Mitteilung heißt.

ABG wird dabei mit 165 Millionen kanadischen Dollar (114,5 Millionen Euro) bewertet. Pernod Ricard hat sich für die Jahre 2025 und 2028 jeweils Optionen einräumen lassen, den kanadischen Marktführer für alkoholische Mixgetränke vollständig zu übernehmen. "Mit ABG wird Corby zu einem wichtigen Akteur auf dem kanadischen Ready-to-Drink-Markt, der die notwendige Größe und Synergien in dieser Kategorie bietet", sagte der für diese Geschäfte zuständige Pernod-Ricard-Manager Fredrik Syren.

June 13, 2023 03:22 ET (07:22 GMT)

